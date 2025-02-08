Ефимов: На севере Москвы построят школу на 1575 мест

В Молжаниновском районе на севере Москвы началось возведение школы на 1575 мест в составе жилого комплекса, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Школа на 1575 мест будет состоять из двух блоков общей площадью 31,7 тысячи квадратных метров. Трехэтажное здание отведут под младшие классы, а четырехэтажное – под средние и старшие. Каждый блок будет иметь отдельный вход, визуально объекты также разделят с помощью цветового решения и объемно-пространственных приемов», – отметил Ефимов.



По его словам, завершения строительства запланировано на 2027 год. Построенную школу передадут городу.



Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, в образовательном учреждение на Ленинградском шоссе создадут универсальные и специализированные учебные кабинеты. Все помещения проектируются с учетом функциональных требований. В школе разместятся несколько лабораторно-исследовательских комплексов, робокласс и медиатека.



В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что строительство образовательного учреждения будет происходить в рамках масштабного инвестиционного проекта. Под строительство школы инвестору было выделено почти 4,7 гектара земли.



В Мосгосстройнадзоре отметили, что ведомство будет контролировать строительство школы на всех этапах.

