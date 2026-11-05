Ефимов: На севере Москвы построят 19 домов для реализации программы реновации

В рамках программы реновации в Северном административном округе возводят 19 жилых комплексов. Общая площадь квартир в них составит более 437 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Новые жилые комплексы появятся в семи районах Северного административного округа: пять – в Тимирязевском, четыре – в Бескудниковском, по три – в Головинском и Дмитровском, два дома возводят в районе Западное Дегунино и еще по одному – в Хорошевском и Коптеве. В новостройках запроектировано более семи тысяч квартир площадью свыше 437 тысяч квадратных метров. В них будут удобные планировки и качественный современный ремонт под ключ. Для маломобильных жителей адаптируют 73 квартиры. В пространствах общего пользования сформируют безбарьерную среду, удобную для всех жильцов», — рассказал он.



Дворы новых домов благоустроят и озеленят, также там установят спортинвентарь. Жильцов ждут не просто новые дома, а улучшенная жилая среда. Более того, каждая новостройка будет подключена к индивидуальному тепловому пункту и оснащена «умными» приборами учета и контроля энергоресурсов. Также там будут установлены новые противопожарные системы.



Специалисты оборудуют новостройки противопожарными лифтами с камерами видеонаблюдения и голосовыми системами.



Строительство контролирует столичный Комитет государственного строительного надзора. Инспекторы провели суммарно уже 90 выездных проверок на строящихся объектах.



Также в подъездах создадут места для хранения детских колясок, велосипедов и консьержей. В шаговой доступности от новых домов находятся станции метро, торговые центры и медицинские учреждения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к концу 2029 года переселяющихся по реновации будет более 500 тысяч.

