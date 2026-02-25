Ефимов: На путепроводе в СВАО проводят эксперимент по повышению прочности дорог

На северо‑востоке Москвы тестируют асфальтобетонные смеси с модифицирующими добавками — их применяют на участках нового четырехполосного путепровода, связавшего Костромскую улицу и Юрловский проезд. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Лабораторные испытания щебеночно‑мастичных асфальтобетонных смесей с инновационными добавками прошли в июне-сентябре 2025 года и показали хорошие результаты: подтвердились высокие показатели водонасыщения, прочности и стекания вяжущего. Это говорит об устойчивости покрытия к нагрузкам, воде и расслаиванию при транспортировке и укладке.

«Развитие улично-дорожной сети в Москве ведется высокими темпами. Только в 2025 году мы ввели более 100 километров дорог, а в 2026-м планируем построить еще более 90 километров. При этом важно не только улучшать транспортную доступность в городе, но и повышать качество дорожного полотна, обеспечивая его долговечность. Так, мы приступили к тестированию модифицирующих добавок в составе асфальтобетонных смесей на участках четырехполосного путепровода, который связал Костромскую улицу и Юрловский проезд на северо-востоке Москвы», — отметил Ефимов.

Как добавили в столичном Департаменте градостроительной политики, износостойкое покрытие улучшает условия движения, сокращает частоту ремонтов и минимизирует ограничения на дорогах — особенно на загруженных направлениях, таких как северо‑восток столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ближайшие три года в городе планируют построить 283 километра дорог.

