Ефимов: На проспекте Лихачева в Москве построят новый детский сад

В Даниловском районе Южного административного округа Москвы строят детский сад на 350 мест — работы идут в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице продолжается активное развитие социальной инфраструктуры. В Даниловском районе по строительному адресу: проспект Лихачева, дом 10/1, за счет средств городского бюджета возводят современное здание детского сада на 350 мест. Площадь объекта составит порядка 5,5 тысячи квадратных метров. В соответствии с современными стандартами здесь будут созданы комфортные и безопасные пространства для детей», – сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сейчас строительная готовность превышает 75%. Уже полностью выполнены монолитные работы и обустроена кровля; сейчас специалисты занимаются отделкой (как внутренней, так и наружной) и устанавливают инженерные системы.

Архитектурный облик детского сада продуман так, чтобы выглядеть современно и выразительно: фасады оформляют с помощью металлических панелей и бетонной плитки.

Как пояснил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров, внутренняя планировка основана на принципе функционального зонирования — это поможет сделать пребывание ребят комфортным, а работу персонала — удобной. На первом этаже расположатся вестибюль с зоной ожидания, групповые ячейки, музыкальный зал, пищеблок и медицинский кабинет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о планах построить школу и детский сад в районе Солнцево.

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ФОТО: Владимир Ефимов, глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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