Ефимов: На проспекте Лихачева в Москве построят новый детский сад

Сейчас строительная готовность превышает 75%. Уже полностью выполнены монолитные работы и обустроена кровля; сейчас специалисты занимаются отделкой (как внутренней, так и наружной) и устанавливают инженерные системы.

Архитектурный облик детского сада продуман так, чтобы выглядеть современно и выразительно: фасады оформляют с помощью металлических панелей и бетонной плитки.

Как пояснил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров, внутренняя планировка основана на принципе функционального зонирования — это поможет сделать пребывание ребят комфортным, а работу персонала — удобной. На первом этаже расположатся вестибюль с зоной ожидания, групповые ячейки, музыкальный зал, пищеблок и медицинский кабинет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о планах построить школу и детский сад в районе Солнцево.

