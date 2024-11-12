Ефимов: На платформе будущей станции метро «ЗИЛ» установили архитектурное панно

На платформе строящейся станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро завершили монтаж панелей на путевые стены и выполнили установку архитектурного панно, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Композиция длиной 45 метров и высотой 6,4 метра выполнена из многослойных алюминиевых панелей с верхним слоем из триплекса. Художественная концепция проекта иллюстрирует историю одного из символов советского машиностроения – завода имени Лихачева – от истоков до наших дней», – заявил он.

По словам Ефимова, автором панно выступил народный художник России Александр Рукавишников. Архитектурный объект выполнен в смешанной технике в трех цветах: красном, белом и графитном. Он представит пассажирам изображения самых знаковых изображений продукции завода, а также образы рабочих и инженеров «ЗИЛа» разных эпох.

Как добавил заммэра, на данный момент строительные работы на станции завершены на 76%. В свою очередь глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков пояснил, что уже полностью готовы основные конструкции платформы станции.

«Строители выполняют работы по архитектурной отделке пассажирской зоны и технических помещений», - сказал он.

В станции «ЗИЛ» предусмотрено два вестибюля. Из первого пассажиры смогут выйти к улице Лисицкого, проспекту Лихачева, парку «Тюфелева роща» и остановкам городского транспорта. Второй вестибюль в будущем намерены объединить с Бирюлевской линией метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытие станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро улучшит транспортную доступность более чем для 24 тысяч жителей.

