Ефимов: На первом этапе Рублево-Архангельской линии метро выполнили 50% земляных работ
В процессе строительства трех станций метро первого этапа Рублево-Архангельской линии – «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева» – выполнен большой объем монолитных и земляных работ, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В состав первого участка Рублево-Архангельской линии входят две станции, ранее работавшие на Большой кольцевой линии, – “Шелепиха” и “Деловой центр”, а также строящиеся – “Звенигородская”, “Народное Ополчение” и “Бульвар Генерала Карбышева”. Создание трех новых станций потребовало значительного объема земляных и монолитных работ», – отметил Ефимов.
Так, разработано более 750 тысяч кубометров грунта и проложено более 130 тысяч кубометров монолитного железобетона.
Около 350 тысяч кубометров грунта проложено в составе станционного комплекса «Бульвар Генерала Карбышева» и связано с устройством оборотных тупиков – это составило почти 50% объема всех земляных работ. Там же использовали около 60 тысяч кубометров железобетона, что равно почти половине проведенных монолитных работ.
В Градостроительном комплексе Москвы напомнили, что протяженность Рублево-Архангельской линии составит более 27 километров. В ее состав войдет 12 станций, среди которых «Бульвар Генерала Карбышева», «Народное Ополчение», «Звенигородская», «Строгино» и «СберСити».
С новой ветки метро можно будет сделать пересадку на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ) метро.
Мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Рублево-Архангельской линии метро. Также он рассказал об окончании проходки двухпутного тоннеля от «Липовой Рощи» до «Строгина».
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