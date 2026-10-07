Ефимов: На месте старых домов по программе реновации построили 135 жилых комплексов

На месте расселенных и снесенных старых домов в столице возвели уже свыше 135 жилых комплексов по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Один из важных принципов реализации программы реновации – волновое переселение, которое подразумевает строительство нового жилья на месте расселенных по действующей программе домов. Такие новостройки расположены во всех округах столицы. Сегодня в Москве завершено возведение уже более 135 жилых комплексов на месте сноса. Так, в Юго-Восточном административном округе столицы возвели 36 таких новостроек, на северо-востоке и юго-западе – по 17, в Восточном административном округе – 15», – рассказал Ефимов.

Так, первый этаж в новостройках отводится под аптеки, магазины, кафе и досуговые центры. Новые ЖК включают в себя более 39,5 тысячи квартир в 59 районах Москвы. После расселения здания старые здания сносят по технологии «умный снос». Новые многоэтажки возводят с учетом технологий, обеспечивающих снижение потребления ресурсов. Все дворы благоустраивают. Также вокруг создается необходимая социальная инфраструктура.

За соблюдением высоких стандартов строительства следят инспекторы Мосгосстройнадзора. Они регулярно проводили контрольно-надзорные мероприятия на строящихся объектах. Так, всего прошло более 1,7 тысячи выездных проверок, в процессе которых оформили заключения о соответствии новых домов требованиям проектной документации. Также были выданы разрешения на ввод зданий в эксплуатацию.

Подробнее с информацией о программе реновации можно ознакомиться на сайте mos.ru. Напомним, что ее утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она затронет 5176 домов. Он также рассказал о реализации программы реновации в Рязанском районе.

