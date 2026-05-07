Ефимов: На эстакадах на участке продления Каспийской улицы завершили монолитные работы

В составе Московского скоростного диаметра (МСД) на участке продления Каспийской улицы в столице возводят пять эстакад, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В настоящий момент также завершены работы по возведению монолитных конструкций трех эстакад-съездов на участке продления Каспийской улицы. Сейчас строители приступили к монтажу опор освещения и устройству дорожной одежды», – уточнил он.

Как напомнил Ефимов, в рамках реализации масштабного транспортного объекта ведется строительство шести искусственных сооружений, включая эстакады-съезды c Липецкой улицы на основной ход МСД и тоннель на пересечении МСД с Бакинской улицей.

В свою очередь руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков уточнил, что параллельно продолжаются работы по сооружению тоннеля по основному ходу МСД на пересечении с Бакинской улицей.

«Работы ведут с поэтапным переключением движения транспорта. В настоящее время завершены работы по выемке грунта, специалисты приступают к устройству дренажа», – добавил он.

За время реализации проекта Мосгосстройнадзор уже провел 11 выездных проверок на участке строительства. Специалисты «Контроля Москвы» оценили соответствие выполненного объема работ требованиям утвержденной проектной документации.

Открытие финального участка МСД улучшит транспортную доступность нескольких районов на юге столицы, включая Царицыно, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное, Чертаново Центральное, и не только. Также это позволит снизить нагрузку на развязку на пересечении Каширского шоссе с МСД и Пролетарского проспекта с Южной рокадой.

