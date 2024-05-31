Ефимов: На части бывшей промзоны «Вагоноремонт» построят жилой квартал и деловые объекты

На двух участках бывшей промзоны «Вагоноремонт» на севере Москвы возведут новые современные объекты в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сегодня на части бывшей промзоны «Вагоноремонт» реализуют два проекта комплексного развития территорий. Реорганизацию участков общей площадью около 18 гектаров проводят инвесторы. Вложения в редевелопмент проектов оцениваются почти в 34 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – более чем в 1,7 миллиарда рублей. Благодаря реорганизации этих площадок в Восточном Дегунине появится более 5,5 тысячи рабочих мест», – пояснил он.

Реорганизационные работы на территориях проведет ООО «Специализированный застройщик «Артстрой», входящий в группу компаний «Основа», и ООО «Камотес».

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман, строительные работы намерены завершить в течение шести лет. На одном участке появится жилой комплекс, общественно-деловая недвижимость, и промышленные объекты. На другой территории девелопер намерен построить жилую недвижимость и производственные объекты.

«На обеих площадках проведут озеленение и комплексное благоустройство», – добавил он.

Программа комплексного развития территорий позволяет замещать бывшие промзоны многофункциональными городскими кварталами. На данный момент в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 подобных проекта.

