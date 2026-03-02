Ефимов: На Бирюлевской линии метро будут сочетаться разные тоннели

При строительстве перегона между будущими станциями столичного метро «Курьяново» и «Кленовый бульвар» будет применено нестандартное техническое решение, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Перегон между станциями “Кленовый бульвар” и “Курьяново” строящейся Бирюлевской линии метро будет сочетать однопутные и двухпутный тоннель. Такое техническое решение обусловлено утвержденным проектом будущего радиуса – он предполагает устройство станций как с островными, так и с береговыми платформами», – сказал Ефимов.



Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, для переключения движения будет создана специальная «камера».



«Ее разместят на свободной от застройки территории неподалеку от Курьяновских очистных сооружений, на противоположном от музея-заповедника “Коломенское” берегу Москвы-реки», - уточнил Гаман.



По его словам, два однопутных тоннеля проложат как раз под руслом реки.



Бирюлевская линия метро соединит территорию бывшего ЗИЛа с районами Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. В ее состав войдут десять станций: «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Бирюлево», «Москворечье», «Луганская», «Каспийская», «Лебедянская» и «Липецкая».



Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о завершении строительства перегонных тоннелей между станциями Рублево-Архангельской линии метро и поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской линии.

