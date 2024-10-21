Ефимов: На аукционах определились инвесторы 25 проектов КРТ с 2020 года
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Москве состоялись 25 аукционов, в ходе которых определились предприятия, реорганизующие площадки. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Программа комплексного развития территорий реализуется в Москве с 2020 года. За все время состоялось 25 аукционов, по итогам которых были привлечены инвесторы для реорганизации участков общей площадью 444 гектара. Это компании из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Краснодара и Чеченской Республики. На площадках бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территориях запланировано возведение свыше десяти миллионов квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реализацию проектов составят около 2,7 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 250 миллиардов рублей. После их реализации город получит свыше 121,5 тысячи рабочих мест», – отметил вице-мэр.
Реорганизуемые участки находятся в 24 районах ТиНАО, ЗелАО, ЮЗАО, ЮВАО, ЮАО, ЦАО, СЗАО, СВАО, САО и ЗАО.
Самый высокий интерес у предприятий вызвал участок земли близ ТПУ «Минская». За право на его редевелопмент боролись 16 компаний, а итоговая цена аукциона достигла 26,67 млрд рублей (более чем в 3,5 раза превысила стартовую).
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, привлеченные инвесторы возводят многофункциональные деловые и жилые кварталы. На участках появятся в общей сложности 4,8 млн «квадратов» жилья (в частности, 774 тысячи квадратных метров — в рамках программы реновации и для других городских нужд) и 5,2 млн квадратных метров социальных и общественных объектов и производств. Кроме того, строители займутся озеленением и благоустройством территорий.
Сегодня по поручению мэра столицы Сергея Собянина в Москве реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.
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