Ефимов: На «Атласе сервисно-инфраструктурных решений» появился новый ИИ-сервис

На платформе «Атлас сервисно‑инфраструктурных решений» Агентства стратегических инициатив запустили новый ИИ‑сервис «Поиск коллизий в ЦИМ». Разработанный Центром искусственного интеллекта Департамента градостроительной политики Москвы, инструмент за 60 секунд анализирует цифровые информационные модели и выявляет ошибки — от пересечений конструкций до неточностей в проектных решениях. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Мы развиваем цифровые технологии, которые помогают проектным командам работать быстрее и точнее. Сервис на базе искусственного интеллекта позволяет находить уязвимые места в проектах еще до начала активной фазы строительства и принимать более точные решения за счет дополнительного анализа данных», - отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

По его словам, раннее выявление проблем сокращает сроки реализации проектов и снижает затраты: устранять недочёты на ранних этапах гораздо проще. В конечном счёте это повышает надёжность и качество возводимых объектов — от жилых домов до социальных учреждений.



Особенность сервиса в том, что он не просто отмечает ошибки, но и предлагает варианты их исправления. Благодаря этому команды быстрее дорабатывают проекты и избегают дорогостоящих переделок в процессе строительства. Как подчеркнули в Департаменте градостроительной политики, главная цель — не просто находить недочёты, а выстраивать более прозрачную и точную логику проектирования. Такой подход особенно важен для сложных объектов: любая неточность может повлиять на весь проект. В результате улучшается качество проектной документации и снижаются риски на всех этапах реализации.



Платформа «Атлас сервисно‑инфраструктурных решений» собирает проверенные решения для повышения качества городской среды. Добавление ИИ‑сервиса расширяет её возможности: регионы теперь могут внедрять технологии, успешно апробированные в Москве, — и делать это быстрее. Ранее на платформу уже были добавлены три другие разработки Центра искусственного интеллекта, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.



Внедрение унифицированных цифровых инструментов упрощает взаимодействие между регионами и делает процессы понятнее для всех участников рынка — от проектировщиков до инвесторов. Это способствует укреплению деловых связей и закладывает основу для устойчивого развития инфраструктуры в масштабах всей страны.

