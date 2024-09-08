Ефимов: На арендованных у города участках разместят почти 600 некапитальных объектов

В Москве на арендованных у города участках разместят почти 600 некапитальных объектов, с начала года было выдано 599 разрешений по упрощенной схеме. О деталях сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Чаще всего арендаторы обращаются за разрешением на установку шлагбаумов, ограждающих конструкций и дополнительных сооружений на производственных территориях. Кроме того, появится 10 спортивных сооружений. Например, крытые теннисные корты и скалодром», – рассказал он.



Со своей стороны, министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в 2024 году было согласовано 243 объекта для производственной деятельности (склады, ангары), 118 шлагбаумов и 71 контрольно-пропускного пункта. Также арендаторы разместят на участках 70 хозяйственных площадок для обслуживания зданий и 32 ограждающие конструкции.



Заявки на установку сооружений рассматривает специализированная межведомственная комиссия.

