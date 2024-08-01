Ефимов: Мостовой переход на станции метро «Текстильщики» готов на 48%

Мостовой переход между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) и Таганско-Краснопресненской линии метро готов почти наполовину, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Эскалаторы свяжут зону вестибюля с наземным мостовым переходом. Он пройдет над железной дорогой и соединит вестибюли станции «Текстильщики» БКЛ и станции Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Специалисты завершили установку металлического пролетного строения и приступили к монтажу эскалаторного оборудования. На данный момент мостовой переход готов на 48%», – пояснил он.

Строительные работы закончат в четвертом квартале 2024 года. По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, скоро завершится и создание парковки у станции «Текстильщики» БКЛ.

«Предусмотрено 81 машино-место, 10 из них предназначены для маломобильных групп населения. Интеграция парковки в инфраструктуру метрополитена позволит обеспечить комфортную пересадку жителей между личным и городским транспортом», – сказал он.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков проинформировал, что особое внимание по поручению мэра Москвы уделяется качеству и безопасности работ на технически сложных объектах метрополитена. Инспекторы комитета уже провели 12 выездных проверок мостового перехода.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что строительство пересадочного узла, соединяющего станцию «Текстильщики» БКЛ с одноименной станцией Таганско-Краснопресненской линии, намерены завершить в четвертом квартале 2024 года.

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ФОТО: Владимир Ефимов/Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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