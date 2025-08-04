Ефимов: Москвичи за полгода купили более 500 машино-мест у города
В Москве с января по июнь 2025 года автомобилисты приобрели у города более 530 машино-мест, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, их общая площадь превысила 8,8 тыс. кв.м.
«Город реализует площади в подземных и многоуровневых паркингах. Объекты были куплены по результатам онлайн-торгов и в рамках публичного предложения», – отметил Ефимов.
При этом он подчеркнул, что парковочные места пользуются большим спросом у жителей столицы.
Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала о географии этих объектов.
«Наибольший спрос в первом полугодии был на машино-места, расположенные на востоке столицы, в этом округе у города приобрели более 150 объектов общей площадью свыше 2,4 тысяч квадратных метров», - сказала Соловьева.
Министр добавила, что на юго-востоке и севере Москвы купили еще примерно по сто машино-мест.
Глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что за первые шесть месяцев 2025 года на аукционах по продаже машино-мест в среднем на один лот было шесть претендентов.
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