Ефимов: Москвичи за полгода купили более 500 машино-мест у города

В Москве с января по июнь 2025 года автомобилисты приобрели у города более 530 машино-мест, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, их общая площадь превысила 8,8 тыс. кв.м.

«Город реализует площади в подземных и многоуровневых паркингах. Объекты были куплены по результатам онлайн-торгов и в рамках публичного предложения», – отметил Ефимов.

При этом он подчеркнул, что парковочные места пользуются большим спросом у жителей столицы.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала о географии этих объектов.

«Наибольший спрос в первом полугодии был на машино-места, расположенные на востоке столицы, в этом округе у города приобрели более 150 объектов общей площадью свыше 2,4 тысяч квадратных метров», - сказала Соловьева.

Министр добавила, что на юго-востоке и севере Москвы купили еще примерно по сто машино-мест.

Глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что за первые шесть месяцев 2025 года на аукционах по продаже машино-мест в среднем на один лот было шесть претендентов.

