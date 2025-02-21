Ефимов: Москвичи за 5 лет приобрели у города в ходе торгов более 44 га земли для ИЖС
В Москве по итогам торгов с 2020 года жители приобрели более 340 участков земли под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется высоким спросом. С 2020 года по результатам торгов физические лица приобрели около 44,5 гектара земли, что превышает 92 процента от общего числа реализованных объектов для ИЖС», – отметил заместитель мэра.
Он также рассказал, что более чем на 340 участках предусмотрено строительство примерно 185,8 тысячи квадратных метров недвижимости – частных домов и сооружений, необходимых для ведения хозяйственной деятельности.
Сейчас весь цикл по купле-продаже происходит в онлайн-формате.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что большая часть таких участков была приобретена москвичами в ТиНАО и на востоке столицы. Он также добавил, что средняя площадь приобретенной на торгах земли составила 13 соток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru