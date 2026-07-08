Ефимов: Москвичи выкупили со скидкой свыше 40 участков под строительство частных домов

За первое полугодие 2026 года россияне приобрели у Москвы 44 земельных участка общей площадью 4,67 гектара, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Благодаря льготным условиям, общая сумма сэкономленных гражданами средств превысила 315 миллионов рублей. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Право выкупить участки под индивидуальное жилищное строительство за 40 процентов от кадастровой стоимости земли появляется прежде всего у арендаторов, которые построили на них жилые дома и оформили их в собственность», – рассказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

География сделок охватывает семь административных округов столицы. Как уточнили в Департаменте городского имущества, на юго-востоке города в частную собственность перешло 10 участков площадью более 0,85 гектара, в Новомосковском административном округе было выкуплено восемь участков (0,97 гектара), а на северо-западе — семь участков (около 0,8 гектара).

Отмечается, что аренда участка под ИЖС позволяет отсрочить значительные затраты на приобретение земли, давая возможность оформить участок в собственность уже после завершения строительства и регистрации дома.

Для оформления договора купли-продажи участка необходимо обратиться в Департамент городского имущества через портал mos.ru и выбрать услугу «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений». Процедура полностью осуществляется в электронном формате, напомнили в Градостроительном комплексе Москвы.

Норма, которая дает право физическим лицам выкупать арендуемую у города землю под индивидуальное жилищное строительство за 40% от кадастровой стоимости, действует с апреля 2020 года.

