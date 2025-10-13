Ефимов: Москвичи выкупили 100 участков для ИЖС без торгов с начала года

За первые девять месяцев 2025 года город продал арендаторам участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) более девяти га земли за 40% от кадастровой стоимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Москвичи имеют право выкупить арендуемую у города землю, на которой расположены их частные жилые дома, по цене в 2,5 раза ниже кадастровой стоимости. Видом разрешенного использования должно быть индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или садоводство», — рассказал вице-мэр.



По словам Ефимова, такие договора формируются без проведения торгов. Москвичи выкупили уже 97 участков площадью 9,37 га. Это сэкономило жителям 400 миллионов рублей, добавил он.



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева объяснила, что такой интерес жителей столицы вызван тем, что в городе активно развивается инфраструктура. В новых районах открываются станции метро, социальные объекты и дороги. Это позволяет жить в собственном доме, но иметь всю необходимую инфраструктуру, подчеркнула она.



Чтобы заключить такой договор москвичи обращаются к Департаменту городского имущества за получением услуги «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, строений, сооружений». Она оказывается бесплатно и в дистанционной форме.

