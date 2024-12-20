Ефимов: Москвичи смогут переселяться по реновации в другие районы столицы

Москвичи, у которых есть квартиры в домах, включенных в программу реновации, при желании смогут переехать в новостройку за пределами своего района. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что Госдума приняла закон, изменяющий реализацию программы 17 декабря. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

«Благодаря нововведениям у всех участников программы появилась возможность при желании и наличии соответствующего ресурса у города сменить район проживания. Это позволит ускорить темпы переселения и предоставить москвичам больше возможностей при выборе квартир», – пояснил Ефимов.

По его словам, за все время действия программы в новое жилье уже переехали более 180 тысяч жителей 93 районов города.

Как уточнил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, ранее переезд в другой район был возможен только по запросу. При этом горожане, которые проживали на условиях социального найма, такой возможности не имели вовсе.

«Благодаря поправкам в закон варианты для переселения участников программы расширились, так москвичи смогут получить равнозначные квартиры ближе к работе или учебе», – заявил он.

При этом горожанам предоставляют современные квартиры в новостройках с готовой отделкой и необходимым оборудованием. Во дворах также предусмотрены зеленые зоны, детские и спортивные площадки. Как рассказал министр правительства столицы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, под заселение уже передано 324 новостройки.

«Первые этажи домов остаются нежилыми, там открываются магазины, кафе, аптеки, детские и медицинские организации. Это создает для жителей комфортную городскую среду», – добавил он.

Программу реновации, предусматривающую расселение более пяти тысяч старых домов, утвердили в августе 2017 года. За 2023 год в столице под заселение было передано 59 новостроек, что обеспечило переселение более 47 тысяч человек. При этом мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации вдвое. Ранее он также сообщал, что все новые дома обеспечат детскими садами, школами и социально-культурными учреждениями.

