Ефимов: Москвичи сэкономили 3,7 млрд руб. благодаря льготам на ИЖС

С апреля 2020 года в Москве действует льготная программа, позволяющая физическим лицам выкупить у города землю для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) за 40% от кадастровой стоимости, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, за время работы программы горожане приобрели по сниженной цене 686 земельных участков общей площадью 72,7 гектара.

«Выгода москвичей за этот период составила около 3,7 миллиарда рублей, в том числе 508 миллионов рублей по итогам 2025 года», – отметил Ефимов.

Право на приобретение земли в 2,5 раза дешевле кадастровой стоимости имеют только физические лица, владеющие недвижимостью на участках, предназначенных для ИЖС, личного подсобного хозяйства или садоводства.

Как пояснила министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьёва, скидка в 60% предоставляется арендаторам, которые за полтора года построили на участке капитальные объекты и оформили их в собственность. Чтобы заранее рассчитать стоимость выкупа, достаточно узнать кадастровую стоимость участка на официальном портале Росреестра.

«Больше половины участков со скидкой с 2020 года горожане приобрели в двух административных округах: Троицком – 230 участков суммарной площадью 27,6 гектара и Юго-Западном – 158 участков площадью 12,2 гектара. На третьем месте по этому показателю находится Новомосковский административный округ, где арендаторы выкупили 111 участков или 11,8 гектара», – добавила Соловьева.

Для оформления договора купли‑продажи необходимо воспользоваться госуслугой «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, строений, сооружений». Департамент городского имущества оказывает её бесплатно в онлайн‑формате.