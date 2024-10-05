Ефимов: Москвичи приобрели у города порядка 40 участков для ИЖС со скидкой 60%

В третьем квартале 2024 года москвичи оформили в собственность для возведения частных домов свыше 5 га земли за 40% от их кадастровой стоимости. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В третьем квартале этого года жители столицы выкупили за 40 процентов от кадастровой стоимости 37 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) общей площадью около 5,1 гектара. Благодаря скидке им удалось сэкономить более 1,3 миллиарда рублей. Такой возможностью пользуются горожане, которые стремятся жить в собственном доме и при этом не терять доступ к развитой инфраструктуре столицы», – отметил вице-мэр.



Возможность выкупа участков со скидкой 60% появилась в 2020 году после внесения изменений в закон «О землепользовании в городе Москве». Льготу могут получить собственники недвижимости, которые расположены на земле с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, садоводства и личного подсобного хозяйства.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, данная услуга актуальна для москвичей. Количество полноправных владельцев земельных участков среди физлиц выросло на 23% по сравнению с июлем-сентябре прошлого года, а суммарная площадь выкупленной земли увеличилась на 47,5%. Наибольшее количество участков в третьем квартале текущего года (17 объектов, общая площадь более 1,3 га) было приобретено жителями Москвы в ЮЗАО, восемь участков — в Новомосковском административном округе, шесть — в Троицком административном округе.

