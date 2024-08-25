Ефимов: Москвичи приобрели у города 5400 машино-мест в январе-июне 2024 года

В первом полугодии 2024 года столичные власти заключили с москвичами порядка 5400 договоров купли-продажи машино-мест, суммарная площадь которых превышает 82 тысячи «квадратов». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Парковочные места остаются востребованными среди москвичей. В первом полугодии у города купили около 5,4 тысячи мест для хранения автотранспорта, их общая площадь превысила 82 тысячи квадратных метров. Результаты выросли на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда горожане приобрели у столицы почти 4,3 тысячи машино-мест», – отметил вице-мэр.

Машино-места были приобретены столичными жителями на аукционах посредством публичного предложения и по преимущественному праву москвичами, проживающими на условиях социального найма, и собственниками квартир. Парковочные места находятся и на подземных автостоянках жилых домов, и в отдельно стоящих паркингах.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, самым большим спросом пользовались машино-места в ЮВАО (было куплено свыше 1600 объектов), ЮЗАО (более 1100 парковочных мест) и ЗАО (здесь москвичи приобрели 840 машино-мест).

Приобрести машино-места могут и физические, и юридические лица на столичном Инвестиционном портале. Здесь представлено свыше 1100 предложений. По преимущественному праву можно купить машино-места по цене на 40% ниже рыночной.

