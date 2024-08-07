Ефимов: Москвичи приобрели около 500 льготных участков под ИЖС

Около 500 земельных участков выкупили москвичи с 2020 года со скидкой 60% для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Возможность выкупа земли для постройки частных домов за 40% от кадастровой стоимости появилась в апреле 2020 года. Льгота доступна собственникам объектов недвижимости, которые находятся на земле с видом разрешенного использования для ИЖС и личного хозяйства.

«За все время действия льготы 495 собственников объектов выкупили 53 гектара земли, предназначенной для ИЖС. За четыре года благодаря скидке в размере 60% горожане сэкономили более 1,5 миллиарда рублей. Теперь новые собственники смогут свободно распоряжаться землей», – отметил Ефимов.

За все время программы около 200 объектов со скидкой приобрели в Троицком административном округе — это самое большое количество.

Глава Департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь отметил, что покупка участков под ИЖС очень востребована у жителей Москвы. При этом с каждым годом жители приобретают все больше объектов со скидкой. Так, в 2022-м таких участков купили 130 штук, а в 2023 - уже почти 150.

