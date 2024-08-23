Ефимов: Москвичи оформили в общедолевую собственность около 4,5 тысячи помещений
Жильцы многоквартирных домов могут совместно использовать технические помещения, подвалы, чердаки и лестничные площадки для своих нужд на праве общедолевой собственности. С 2014 года город передал права на такие объекты недвижимости площадью почти 590 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
«С 2014-го москвичам передали около 4,5 тысячи таких помещений. Так, за это время город отказался от прав почти на 3,7 тысячи нежилых помещений в многоквартирных домах общей площадью более 458 тысяч квадратных метров. Также с 2021 года столица передала 768 объектов общей площадью свыше 128 тысяч квадратных метров собственникам имущества в нежилых зданиях», – уточнил Ефимов.
В результате у жителей появилась возможность использовать эти помещения по своему усмотрению.
По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в этом году жители столицы получили возможность оформить в общую долевую собственность ещё 145 объектов недвижимости. За реализацией права следует обратиться в Росреестр.
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