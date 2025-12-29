Ефимов: Москвичи обратились за архитектурными госуслугами свыше 65 тысяч раз

В 2025-м году представители московского бизнеса и жители столицы направили больше 65 тысяч запросов на получение государственных услуг в области архитектуры и градостроительства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город продолжает повышать доступность и прозрачность градостроительных процедур. За 2025 год было обработано почти 30 тысяч заявок с положительным решением — это на 9% больше, чем годом ранее», — указал вице-мэр.

По его словам, наибольший рост одобрений был зафиксирован по сразу двум запросам. «Решения о согласовании перепланировки нежилых зданий» получали положительный ответ почти в два раза чаще, а «Оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства» — в полтора раза.

Министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что было одобрено около 15 тысяч из более 39 тысяч заявок на услугу «Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений», а среди свыше 16 тысяч запросов на «Подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ)» чуть больше 11 тысяч получили одобрение.

Москва стремится упростить взаимодействие с городскими службами и перенести его в цифровое поле. Большинство заявок подаются онлайн через портал mos.ru, а их статус доступен в режиме реального времени в личном кабинете.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин указал, что за 10 лет сервис mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы.

