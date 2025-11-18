Ефимов: Москвичи начали осмотр квартир в новостройке по реновации в Гольянове

Жители семи старых многоквартирных домов в районе Гольяново на северо-востоке Москвы начали процесс переселение в новостройки в рамках программы реновации. Горожанам предложены равнозначные квартиры в жилом комплексе на Амурской улице, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Гольяново к переселению в современные корпуса в конце октября поэтапно приступили более 1,4 тысячи москвичей из шести пятиэтажек и одного четырехэтажного дома. Город предложил им квартиры в современном жилом комплексе по адресу: улица Амурская, дома 1А/1/1, 1А/1/2 и 1А/1/5. Это третья новостройка, переданная для переселения участников программы реновации на этой улице. Всего в Гольянове возвели пять жилых комплексов – помимо Амурской улицы, они расположены на площади Белы Куна и Щелковском шоссе», – раскрыл детали заммэра.

Ефимов уточнил, что сейчас в Гольянове число домов, жители которых уже получили квартиры по программе реновации или сейчас оформляют документы на равнозначное жилье, достигло 29 – это почти треть зданий, включенных в действующую программу в районе.

Как уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, осмотры квартир в новых домах на Амурской улице организованы по графику во избежание очередей. Выбрать дату осмотра и посещения Центра информирования можно дистанционно на портале mos.ru, а также по телефону.

Жилой комплекс на Амурской улице состоит из пяти корпусов и 13 секций, всего в нем 786 квартир. Двор благоустроен и озеленен, там оборудовали по три детских и спортивных площадки, а также четыре зоны отдыха. Жилой комплекс, как предусмотрено программой реновации, построен с учетом принципов безбарьерной среды.

«В подъездах широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Шесть из них адаптировали для проживания маломобильных граждан. Город для комфортного переезда бесплатно предоставляет грузчиков и транспорт», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые дома по программе реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками. Градоначальник также поручил вдвое нарастить темпы реализации программы реновации. Полная информация о ней представлена на портале mos.ru.

