Ефимов: Москвичи купили и арендовали у города 456 участков для ИЖС за пять лет

Жители Москвы приобрели или арендовали у города за пять лет более 60 га для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«С 2020 года город передал в аренду и продал 456 земельных участков для строительства частных жилых домов. Около 180 граждан купили 318 объектов по результатам торгов и оформили землю в собственность. Еще более 80 человек арендовали 138 участков. В целом для строительства частных домов и подсобного хозяйства город передал горожанам более 60 гектаров земли. Благодаря этому покупатели и арендаторы участков имеют возможность жить в частном доме и пользоваться развитой городской инфраструктурой», — отметил вице-мэр.



На земельных участках будут построены более 250 тысяч «квадратов» частных домов и подсобных построек.

Столичные власти составляют перечень предназначенных для строительства частных домов участков. Торги по продаже участков для ИЖС не проводятся, если после объявления о реализации за тридцать дней на покупку будет претендовать лишь один заявитель.



В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что только в январе-сентябре текущего года москвичи приобрели около 100 земельных участков суммарной площадью более 11,9 га. Он добавил, что 94% проданных в 2024 году участков были реализованы на городских торгах, что свидетельствует о том, что земля для ИЖС представляет существенный интерес для москвичей. Количество проданных участков увеличилось более чем впятеро за пять лет.



По словам главы Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилла Пуртова, конкуренция на аукционах за первые три квартала текущего года составила примерно 11 участников на лот.



Данные о реализуемых земельных участках, а также характеристики, документация и сведения о процедуре торгов находятся на Инвестиционном портале Москвы. Развитие электронных сервисов отвечает целям нацпроекта «Цифровая экономика».

