Ефимов: Москвичи 27 тысяч раз оформили документы для переезда на суперсервисе

За пять лет с момента появления суперсервиса «Переезд по программе реновации» москвичи воспользовались им около 27 тысяч раз, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Суперсервис “Переезд по программе реновации” появился на портале mos.ru в ноябре 2020 года. С его помощью можно составить индивидуальную инструкцию по переезду, а также воспользоваться рядом сервисов в электронном виде. Сейчас доступно шесть опций, четыре из них связаны с оформлением документов на новое жилье. Это дистанционная загрузка копий личных и правоустанавливающих документов для подготовки проекта договора на новую квартиру, онлайн-запись на осмотр квартиры, заключение договора и, если необходимо, его нотариальное заверение», - рассказал Ефимов.

Так, по его словам, самой популярной услугой стала онлайн-запись на осмотр квартир по реновации – за время существования сервиса москвичи подали около 18,1 тысяч соответствующих заявок. Такой формат дает гражданам возможность подобрать удобное время и дату для записи.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в 2021 году на сервисе появилась возможность загружать копии личных и правоустанавливающих документов. Тогда эта опция стала первой по популярности у граждан. Так, за четыре года дистанционно загрузили документы на портал около восьми тысяч семей. Суперсервиз серьезно экономит время, так как сотрудники Центра информирования могут использовать загруженные на сервис копии для подготовки проектов договоров, а не сканировать их в интернете.

Более того, еще около 76 семей воспользовались опцией записи к нотариусу, чтобы заверить договор. Также через сервис можно оставить заявку на устранение строительных недочетов в квартире.

