Ефимов: Москвичи 122 тысячи раз обратились за госуслугами по вопросам имущества

На получение госуслуг в имущественно-земельной сфере поступило свыше 122 тысяч заявлений в прошлом году. Большинство из них было подано дистанционно, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«В 2025 году москвичи обратились за государственными услугами в сфере имущественно-земельных отношений более 122 тысяч раз. При этом свыше 70 процентов заявлений – около 88 тысяч – поступило онлайн. Цифровизация различных госуслуг существенно упрощает взаимодействие города, граждан и бизнеса и сокращает сроки получения ответов на обращения», - отметил он.

По его словам, всего сейчас только в сфере имущественно-земельных отношений физическим лицам, организациям, а также индивидуальным предпринимателям доступно 28 госуслуг.

Наиболее востребованные госуслуги среди предпринимателей и организаций — это оформление разрешений на использование городских земель, аренда участков и присвоение адресов объектам, сообщила пресс-служба Градостроительного комплекса. В жилищной сфере граждане чаще запрашивают сведения о правах на недвижимость, зарегистрированных до 1998 года, а также подают заявки на социальный найм, приватизацию или деприватизацию жилья.

За прошлый год москвичи более 24 тысяч раз обращались за информацией о правах на жилье, около 23 тысяч раз — по вопросам социального найма, а почти 18 тысяч раз — за услугами по работе с адресами объектов. Все услуги доступны на портале mos.ru в разделе «Услуги» Департамента городского имущества. Для удобства навигации разработан «Навигатор Единого земельного и жилищного сервиса», отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Онлайн-услуги в сфере недвижимости и землепользования на mos.ru востребованы как у бизнеса, так и у физических лиц. Подать заявление, отследить его статус и получить результат можно дистанционно в любое время. При необходимости можно записаться на онлайн-консультацию к специалистам.

