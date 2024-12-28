Ефимов: Москвичам передано более 3,7 тысячи служебных помещений в жилых домах
Москвичи за последнее десятилетие получили в долевую собственность более 475 тысяч квадратных метров служебных помещений в многоквартирных домах. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, такое право возникло начиная с декабря 2014 года. Собственники жилья в столице могут оформить в долевую собственность общее имущество: подвалы, чердаки и лестничные площадки.
«За 10 лет город передал им более 3,7 тысячи таких помещений общей площадью более 475 тысяч квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.
Ефимов подчеркнул, что жители Москвы могут использовать эту недвижимость по своему усмотрению, вплоть до того, чтобы оборудовать там места хранения колясок, велосипедов и самокатов или обустроить место для работы консьержей.
О том, что такая же возможность с марта 2021 года появилась и у собственников помещений в нежилых зданиях, напомнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что всего передано 815 объектов такой недвижимости площадью более 130 тысяч квадратных метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru