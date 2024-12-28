Ефимов: Москвичам передано более 3,7 тысячи служебных помещений в жилых домах

Москвичи за последнее десятилетие получили в долевую собственность более 475 тысяч квадратных метров служебных помещений в многоквартирных домах. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, такое право возникло начиная с декабря 2014 года. Собственники жилья в столице могут оформить в долевую собственность общее имущество: подвалы, чердаки и лестничные площадки.

«За 10 лет город передал им более 3,7 тысячи таких помещений общей площадью более 475 тысяч квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.

Ефимов подчеркнул, что жители Москвы могут использовать эту недвижимость по своему усмотрению, вплоть до того, чтобы оборудовать там места хранения колясок, велосипедов и самокатов или обустроить место для работы консьержей.

О том, что такая же возможность с марта 2021 года появилась и у собственников помещений в нежилых зданиях, напомнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что всего передано 815 объектов такой недвижимости площадью более 130 тысяч квадратных метров.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Владимир Ефимов/Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Горячие новости

Все новости

партнеры