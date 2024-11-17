Ефимов: Москва заключила шесть договоров о КРТ с правообладателями в 2024 году

Шесть договоров о комплексном развитии территорий заключила столица с правообладателями недвижимости и земельных участков в 2024 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«На шести территориях общей площадью 69,3 гектара правообладатели земли и объектов недвижимости создадут жилые и деловые кварталы, где возведут около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Среди площадок – части бывших промзон “Магистральные улицы”, “Южный порт”, “Грайвороново”, а также неэффективно используемые участки. Инвестиции в реализацию проектов составят 716 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – почти 52 миллиарда рублей. По итогам реорганизации участков создадут более 24,8 тысячи рабочих мест», – отметил вице-мэр.



Территории находятся в Троицком, Южном, Юго-Восточном, Северо-Западном и Северном административных округах. На строительство объектов уйдет от четырех до 17 лет.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, всего на участках построят по 1,1 млн «квадратов» жилья и социальных, общественно-деловых и промышленных объектов.



Сейчас правообладатели готовят проекты планировки территорий, в которых будут отражены параметры объектов.



Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

