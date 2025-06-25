Ефимов: Москва выставит на торги почти 700 коммерческих объектов до конца года
До конца текущего года Москва выставит на торги почти 700 коммерческих помещений и зданий в разных округах столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город системно вовлекает имущество в экономический оборот. Так, до конца года планируется передать на онлайн-торги почти 700 объектов недвижимости для последующей реализации. Это здания, в том числе исторические памятники, и нежилые помещения. Приобретенное имущество предприниматели смогут использовать для открытия магазинов, пунктов выдачи товаров, офисов, ресторанов и других видов бизнеса», – отметил Ефимов.
По его словам, благодаря такому решению города будут созданы новые рабочие места, инфраструктура столичных районов улучшится, а бюджет Москвы получит дополнительные средства.
Все коммерческое имущество реализуют на электронных торгах. Принять участие в аукционе может любой желающий. Предприниматели смогут выбрать подходящее для реализации их бизнес-идей помещение среди разных по площади и расположению объектов.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что с начала 2025 года столица заключила договоры купли-продажи 500 коммерческих объектов с победителями аукционов. Общая площадь реализованных объектов составила около 82 тысячи квадратных метров.
Со всей информацией о представленных на торгах помещениях можно ознакомиться на Инвестиционном портале Москвы. В рамках нацпроекта «Экономика данных» реализуется развитие электронных сервисов для инвесторов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В пяти российских аэропортах ввели ограничения на полеты
- СМИ сообщили о задержании госсекретаря Дагестана Магомедова
- Рубио заявил, что Иран стал намного дальше от ядерного оружия
- СМИ: В Махачкале в двух управлениях администрации проходят обыски
- Трамп: Зеленский оказался в тяжелой ситуации
- СМИ: В Иране казнили трех обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля
- В Воронежской области сбили три беспилотника ВСУ
- СМИ: В Дагестане проводят обыски у госсекретаря республики Магомедова
- В Армении обвинили архиепископа Галстаняна в терроризме с целью захвата власти
- ФСБ: В Москве задержали двух агентов молдавской разведки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru