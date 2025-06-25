Ефимов: Москва выставит на торги почти 700 коммерческих объектов до конца года

До конца текущего года Москва выставит на торги почти 700 коммерческих помещений и зданий в разных округах столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город системно вовлекает имущество в экономический оборот. Так, до конца года планируется передать на онлайн-торги почти 700 объектов недвижимости для последующей реализации. Это здания, в том числе исторические памятники, и нежилые помещения. Приобретенное имущество предприниматели смогут использовать для открытия магазинов, пунктов выдачи товаров, офисов, ресторанов и других видов бизнеса», – отметил Ефимов.

По его словам, благодаря такому решению города будут созданы новые рабочие места, инфраструктура столичных районов улучшится, а бюджет Москвы получит дополнительные средства.

Все коммерческое имущество реализуют на электронных торгах. Принять участие в аукционе может любой желающий. Предприниматели смогут выбрать подходящее для реализации их бизнес-идей помещение среди разных по площади и расположению объектов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что с начала 2025 года столица заключила договоры купли-продажи 500 коммерческих объектов с победителями аукционов. Общая площадь реализованных объектов составила около 82 тысячи квадратных метров.

Со всей информацией о представленных на торгах помещениях можно ознакомиться на Инвестиционном портале Москвы. В рамках нацпроекта «Экономика данных» реализуется развитие электронных сервисов для инвесторов.

