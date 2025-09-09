Ефимов: Москва выставит на продажу 15% квартир, построенных по реновации

Столица дала старт проекту «Московские кварталы», чтобы сбалансировать финансирование программы реновации. Это означает, что около 15% нового жилья поступит в продажу. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

«Проект "Московские кварталы" будет реализовываться одноименной компанией, являющейся "дочкой" Московского фонда реновации. Она будет заниматься реализацией на рынке жилья, объем которого сегодня оценивается в 15% от общего ввода», — рассказал он в интервью РИА Новости.

По словам вице-мэра, город никогда не скрывал, что для реализации программы реновации потребуются средства не только из городского бюджета. Если бы столица ничего не выставила на продажу, то тогда пришлось отказаться от развития социальной сферы и строительства станций метрополитена, указал он.

Ефимов отметил, что в абсолютных цифрах в 2025 году на рынке может оказаться 300 тысяч кв м жилья, которые станут доступны для покупки. Цена такой недвижимости будет сформирована независимыми оценщиками, а первоначальные торги пройдут на открытом аукционе, добавил он.

Как уточнил Ефимов, столица не собирается навязывать нерыночную конкуренцию застройщикам на рынке жилья, а также не находится в более выгодном положении по сравнению с ними. По его мнению, у города есть ряд дополнительных расходов, связанных как с возведением нового жилья и благоустройством прилегающих территорий, так и со сносом и подготовкой участков к строительству реновационных кварталов.

