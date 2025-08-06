Ефимов: Москва выделит участок для развития производства протезных комплектующих в ТиНАО
Москва в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) предоставит инвестору в аренду участок для строительства производства протезных комплектующих в Щербинке, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С 2016 года в Москве используется механизм масштабных инвестиционных проектов, направленный на развитие инфраструктуры столицы. Он позволяет привлекать девелоперов для решения крупных градостроительных задач», - заявил он.
Среди прочего Ефимов уточнил, что общий объем частных инвестиций в строительство составит 6,5 миллиарда рублей.
МаИП развивают по поручению мэра столицы Сергея Собянина. Новое производство в Щербинке позволит создать 400 дополнительных рабочих мест.
Масштабный инвестиционный проект – это особый статус, присваиваемый объектам, имеющим важное значение для развития Москвы. К ним относятся, например, производственные, инновационные центры, многофункциональные и спортивные комплексы. Девелоперы, реализующие такие проекты, могут получить земельные участки в аренду от города.
«Для строительства производственного предприятия инвестору будет предоставлен земельный участок площадью 3,52 гектара, расположенный в Щербинке. Срок реализации этого МаИП составит три года. Город обеспечит контроль за ходом реализации данного масштабного инвестиционного проекта на всех этапах», – отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
Земля будет выделена инвестору недалеко от улицы Брусилова, вдали от жилых домов. Договор аренды планируется заключить после формирования участка и его постановки на государственный кадастровый учет.
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