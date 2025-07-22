Ефимов: Москва выделит еще 6 га для строительства частных домов

В столице одобрили выделение новых 50 участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), общей площадью почти в шесть га. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала года город принял решение включить в специальный перечень участков, доступных для ИЖС, более 50 объектов общей площадью 5,8 га. На них можно возвести около 23,6 тысячи кв м жилой недвижимости. Заинтересованные физические лица смогут выбрать понравившийся участок из списка и приобрести его, заключив договор напрямую с городом либо приняв участие в онлайн-торгах», — отметил вице-мэр.

Он добавил, что индивидуальное жилищное строительство является важной частью рынка недвижимости. Столица отмечает высокий спрос на такие участки, поэтому предлагает горожанам различные участки для покупки, уточнил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева подчеркнула, что большинство объектов расположены в Троицком округе — их там 44, а общая площадь будущего жилья составит свыше 20 тысяч кв м. Еще два участка находятся в Новомосковском округе, по два — на востоке и западе, еще один — в северо-западном районе города. По ее словам, все заявки были одобрены за последние полгода.

Чтобы подать запрос на строительство частного дома, необходимо посетить сайт правительства Москвы, где можно будет выбрать подходящий участок из списка. После этого гражданин должен отправить заявление на его покупку в Департамент городского имущества. Если по итогам 30 дней не поступает других заявок, то оформляется договор купли-продажи. Если есть конкурс, то проводятся торги, а начальная цена устанавливается по кадастровой стоимости земли.

