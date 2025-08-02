Ефимов: Москва выделит более 90 гектаров земли для строительства недвижимости
Москва выделила более 90 га земли для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), а также возведения коммерческих объектов и частных домов в апреле-июне 2025 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Эффективное управление земельными ресурсами позволяет столице привлекать инвестиции, увеличивать налоговые поступления и повышать качество жизни москвичей, создавая комфортную и современную городскую среду. Во втором квартале 2025 года приняты решения о вовлечении в экономический оборот участков общей площадью более 90 га для реализации 26 градостроительных проектов. В результате в Москве появятся спортивные комплексы, производства, общественно-деловые центры, а горожане смогут возвести частные жилые дома. Суммарно планируется построить около 650 тысяч квадратных метров недвижимости», – отметил вице-мэр.
В ходе городских торгов инвесторы смогут получить в аренду земельные участки для возведения торговых объектов и 18 участков для реализации МаИП. Для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) физлица смогут выкупить 16 участков суммарной площадью 1,9 га.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, МаИП помогают создавать в Москве современную инфраструктуру, развивают город с социальной и экономической точек зрения и создают комфортные условия для горожан. Так, 18 МаИП предполагают возведение объектов производственного, общественного делового и спортивного назначения. Их суммарная площадь — свыше 640 тысяч «квадратов». Среди них —Дворец бильярда в Мневниковской пойме, объект общественно-делового назначения в Коммунарке и другие объекты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Запашный заявил о нехватке профессиональной клоунады в современном цирке
- В аэропорту Екатеринбурга более 430 пассажиров ждут свой рейс во Вьетнам
- СМИ: Эстонские пограничники не пускают туристов в Россию
- МВД: В Мордовии при попадании автобуса в кювет пострадали 6 человек
- Сенатор Джабаров связал решение Трампа о подлодках с «Князем Пожарским»
- Минобороны: ВС РФ освободили Александро-Калиново в ДНР
- Росстат: Большая часть людей с зарплатой от миллиона рублей живет в Москве и Питере
- Перевозчик: На крымском направлении задержали 14 поездов
- Сборная РФ вышла в финал микст-эстафеты кролем на чемпионате мира в Сингапуре
- СМИ опровергли пропажу сотрудников холдинга «Афанасий» на Камчатке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru