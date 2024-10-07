Ефимов: Москва выделила землю под строительство спорткомплексов в Мневниковской пойме

Российская столица выделила три участка земли в Мневниковской пойме под строительство спортивных комплексов с ледовыми аренами в рамках осуществления масштабных инвестиционных проектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице город и бизнес совместно развивают спортивную инфраструктуру для любителей и профессионалов. На территории района Хорошево-Мневники появится современный кластер, который включит несколько комплексов. Для возведения первых трех объектов общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров город уже предоставил инвесторам свыше девяти гектаров земли в рамках МаИП», – отметил заммэра.

Земля инвесторам в рамках проектов предоставлена без организации аукциона. Аренда рассчитана на пять лет. Статус МаИП может быть также присвоен производственным комплексам, центрам инноваций, учреждениям социальной сферы, транспортным, коммерческим и ряду других объектов.

Как уточнил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, в Мневниковской пойме предполагается строительство многофункционального ледового дворца для сборной России и организации соревнований по керлингу. Ещё один участок земли выделен для строительства Международной академии хоккея Александра Овечкина.

Третий участок предназначен для строительства спорткомплекса с ареной для игры в хоккей и занятий фигурным катанием. Там также предусмотрены залы для единоборств и гимнастики.

