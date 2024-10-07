Ефимов: Москва выделила землю под строительство спорткомплексов в Мневниковской пойме
Российская столица выделила три участка земли в Мневниковской пойме под строительство спортивных комплексов с ледовыми аренами в рамках осуществления масштабных инвестиционных проектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В столице город и бизнес совместно развивают спортивную инфраструктуру для любителей и профессионалов. На территории района Хорошево-Мневники появится современный кластер, который включит несколько комплексов. Для возведения первых трех объектов общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров город уже предоставил инвесторам свыше девяти гектаров земли в рамках МаИП», – отметил заммэра.
Земля инвесторам в рамках проектов предоставлена без организации аукциона. Аренда рассчитана на пять лет. Статус МаИП может быть также присвоен производственным комплексам, центрам инноваций, учреждениям социальной сферы, транспортным, коммерческим и ряду других объектов.
Как уточнил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, в Мневниковской пойме предполагается строительство многофункционального ледового дворца для сборной России и организации соревнований по керлингу. Ещё один участок земли выделен для строительства Международной академии хоккея Александра Овечкина.
Третий участок предназначен для строительства спорткомплекса с ареной для игры в хоккей и занятий фигурным катанием. Там также предусмотрены залы для единоборств и гимнастики.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирный житель был ранен при обстреле Белгородской области
- Белоусов поздравил российских военных с взятием Гродовки
- Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину
- Украинским депутатам запретили использовать Telegram в служебных целях
- Церемония вручения оперной премии «Онегин» состоится в Мариинке 30 ноября
- Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
- Фильм «Джокер-2» впечатлил режиссера Фрэнсиса Форда Копполу
- Захарова: Россия поднимет в ООН тему хакерских атак на ВГТРК
- Нобелевскую премию по медицине присудили американцам Эмбросу и Равкану
- Рядом с посольством Израиля в Дании вновь произошел взрыв
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru