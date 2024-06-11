Ефимов: Москва выделила участок для строительства производства по пошиву одежды
Москва заключила с инвестором договор аренды земли по льготной ставке в размере один рубль в год, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город заключил договор аренды земельного участка для возведения промышленного объекта по ставке один рубль в год. Компания «Энрайт проект строй» построит на северо-востоке столицы предприятие легкой промышленности. В результате реализации проекта будет создано 150 профильных рабочих мест», – отметил Ефимов.
По его словам, сданный в аренду участок расположен в столичном районе Южное Медведково. Там появится новое производство по пошиву одежды в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в новый проект планируется вложить порядка 750 миллионов рублей. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь добавил, что предоставленный в аренду на пять лет участок имеет площадь 1,43 гектара. Площадь расположенного на этой земле объекта составит почти 10 тысяч квадратных метров.
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