Ефимов: Москва выделила участок для строительства производства по пошиву одежды

Москва заключила с инвестором договор аренды земли по льготной ставке в размере один рубль в год, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город заключил договор аренды земельного участка для возведения промышленного объекта по ставке один рубль в год. Компания «Энрайт проект строй» построит на северо-востоке столицы предприятие легкой промышленности. В результате реализации проекта будет создано 150 профильных рабочих мест», – отметил Ефимов.

По его словам, сданный в аренду участок расположен в столичном районе Южное Медведково. Там появится новое производство по пошиву одежды в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в новый проект планируется вложить порядка 750 миллионов рублей. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь добавил, что предоставленный в аренду на пять лет участок имеет площадь 1,43 гектара. Площадь расположенного на этой земле объекта составит почти 10 тысяч квадратных метров.

