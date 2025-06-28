Ефимов: Москва выделила участок для современного предприятия на востоке столицы

В Косино-Ухтомском районе возведут предприятие электронной промышленности в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Инвестор получил в аренду городскую землю по льготной цене в размере один рубль в год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«С марта 2022 года инвесторы могут получить землю для размещения производств на территории столицы. В рамках реализации МаИП для них действует льготная ставка аренды – один рубль в год. Так, для возведения предприятия по выпуску электронного оборудования в районе Косино-Ухтомский город предоставил участок площадью один гектар. Размер инвестиций составит два миллиарда рублей», – рассказал вице-мэр.



Масштабный инвестиционный проект – это статус, который получают важные для развития Москвы объекты. Ими могут быть производственные, спортивные и многофункциональные комплексы, а также инновационные центры. Застройщики получают участок от города для возведения новых зданий. Этот механизм появился в столице с 2016 года.



Адрес нового объекта – Салтыковская улица, владение 4А, инвестор получил его в аренду на три года. За это время он должен запустить производство, а все строительство будет контролироваться городом на всех этапах проведения работ, подчеркнула министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Москва активно развивает собственные производственные комплексы.

