Ефимов: Москва выделила участки в ЗАО для строительства объектов в рамках МаИП
Инвесторы получили в аренду несколько земельных участков в ЗАО в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать городскую инфраструктуру, а также создавать рабочие места в разных районах столицы. В Западном административном округе в 2024 году инвесторам и застройщику предоставлено 21,5 гектара земли для строительства промышленных, коммерческих, социальных и транспортных объектов. Общая площадь возводимой недвижимости превысит 335 тысяч квадратных метров», – пояснил заммэра.
Инвесторы заключили договоры аренды земельных участков на пять лет, для реализации масштабных инвестпроектов.
Участки земли были предоставлены в аренду по льготной ставке один рубль в год. Один из предпринимателей построит в Очаково-Матвеевском районе предприятия по выпуску комплектующих для коммунальной техники, строительных материалов, а также производственно-логистический комплекс. Реализация проекта позволит создать около двух тысяч рабочих мест.
Помимо прочего в рамках МаИП в городе также появятся и социально значимые объекты. Среди прочего в Солнцеве планируют построить детский сад, рассчитанный на 350 мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Другим важным объектом, который будет возведен, является многофункциональный медицинский комплекс в Раменках.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что с 2022 года город предоставил предпринимателям около 700 гектаров земли без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. При этом более 360 гектаров из них было выделено в 2024 году.
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