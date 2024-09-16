Ефимов: Москва выделила участки для возведения спорткомплексов в рамках инвестпроектов

С начала 2022 года Москва выделила 27 земельных участков для строительства спорткомплексов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала 2022 года для реализации 27 проектов им выделено 88,56 гектара. Площадь зданий и сопутствующей инфраструктуры составит свыше 600 тысяч квадратных метров», – заявил он.

По словам Ефимова, инвесторы и застройщики активно участвуют в развитии спортивной инфраструктуры столицы. При этом город выделяет территорию для строительства без торгов, если параметры будущего проекта соответствуют критериям МаИП. Реализация проектов также позволяет создать дополнительные рабочие места. Договоры аренды земельных участков заключаются на пять лет.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на данный момент спортобъекты уже построены или в скором времени появятся в восьми округах: на западе, севере, северо-западе, юге, юго-востоке, в центре столицы, в Зеленограде и в ТиНАО.

«Например, в ЗАО введен физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для игровых видов спорта и бассейном. В ЦАО инвестор построит многофункциональный центр с крытыми футбольными полями, универсальными залами и ледовой ареной», – добавил он.

Еще один спорткомплекс с ледовой ареной, тренировочной базой, музеем и билетной кассой в ближайшее время также появится на Ленинградском проспекте.

