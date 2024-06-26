Ефимов: Москва выделила три участка для строительства объектов в Коммунарке
С начала 2024 года в Москве выделено три земельных участка для строительства общественно-деловых комплексов в районе Коммунарка, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Коммунарке формируется современный район с развитой транспортной доступностью, жилыми домами, коммерческой недвижимостью и социальными объектами. С начала 2024 года город предоставил инвесторам участки для возведения общественно-деловых центров. Размер инвестиций в проект может составить около 25 миллиардов рублей», – пояснил он.
Уточняется, что земельные участки были выделены в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), в этом случае застройщики получают землю без проведения торгов. МаИП – наиболее значимые для столицы проекты, направленные на развитие инфраструктуры городских территорий.
По словам министра правительства города, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, общественно-деловые комплексы будут построены в течение пяти лет.
«В зданиях могут разместиться офисы, отделения банков, кафе, рестораны и магазины», – добавил он.
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