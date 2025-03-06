Ефимов: Москва выделила территорию под строительство пищевого комплекса в САО

Новый завод по производству продуктов питания появится в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в районе Западное Дегунино (САО) на Коровинском шоссе. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2022 года инвесторы, готовые создавать производства в столице, могут получить землю для строительства за символическую плату – один рубль в год. Это позволяет бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции. Так, на севере столицы инвестор возведет комплекс по изготовлению продуктов питания, на котором смогут работать 400 человек. Для этого город предоставил ему в аренду участок площадью 1,6 гектара по льготной ставке. Инвестиции в реализацию проекта составят 1,5 миллиарда рублей», — заявил вице-мэр.

Всего для возведения пищевых производств в рамках МаИП в Москве выделено порядка 120 га. В частности, новый пищевой кластер появится в Краснопахорском районе (Новая Москва).

Московским мэром Сергеем Собяниным была поставлена задача обеспечить продовольственную безопасность города. Сегодня в Москве в рамках МаИП реализуются 16 проектов строительства пищевых производств. Часть из них возведут в составе пищевого кластера на земельных участках площадью более 96 га — это предприятия по выпуску готовых блюд, напитков, кондитерских, молочных и хлебобулочных изделий, а также распределительный центр мясокомбината. Реализация проектов создаст более 9 000 рабочих мест.

Инвестором строительства пищевого производства на Коровинском шоссе выступило ООО «РБЕ». Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, ранее на отведенной под строительство территории находились торговые объекты Талдомского рынка. Согласно заключенному с инвестором договору аренды, завод площадью 20 тысяч «квадратов» должен быть построен за пять лет.

Получить земельные участки по льготной ставке без торгов могут социальные учреждения, инновационные центры, производственные комплексы, спортивные, транспортные и иные объекты. Срок аренды составляет пять лет. Реализация МаИП способствует созданию новых рабочих мест и притоку средств в столичную экономику.

