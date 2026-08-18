Ефимов: Москва выделила свыше 77 га под МаИП в 2026 году

За первые семь месяцев текущего года для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в 11 столичных административных округах московскими властями было выделено свыше 77 га земли. МаИП затрагивают широкий спектр направлений — от промышленных и социальных объектов до коммерческой недвижимости. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Масштабные инвестиционные проекты – один из ключевых инструментов развития города. Они позволяют комплексно преобразовывать крупные территории: одновременно создавать жилье, рабочие места, социальную и транспортную инфраструктуру, формируя полноценные районы. Благодаря этой форме сотрудничества города с инвесторами и застройщиками эффективно создается современная и комфортная инфраструктура, а жители получают доступ к необходимым услугам. За январь – июль 2026 года в 11 административных округах городом было выделено более 77 гектаров земли для 36 новых МаИП. Предоставленные в аренду участки станут площадками для создания современных рабочих мест, развития производств и строительства социальных объектов», – добавил Ефимов.

Статус МаИП могут получить общественно-деловые пространства, спортивные, культурные, медицинские и образовательные учреждения, а также новые промышленные предприятия и дороги.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, восемь проектов реализуют в Новой Москве на площади порядка 25 га, по шесть объектов появится в СЗАО и ЦАО, четыре МаИП будут реализованы в ЗАО Москвы, по три — в ЮЗАО и ЮАО, по два — в САО и ВАО, по одному — в ЮВАО и СВАО.

Так, на юго-западе и востоке Москвы появятся дошкольное учреждение, школа и образовательный комплекс на 550 детсадовцев и 2200 школьников. Кроме того, в районе Отрадное (СВАО) появится производственный объект, договор аренды земли был заключен по льготной ставке один рубль в год.

Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал об окончании строительства в рамках МаИП производственного комплекса по приготовлению готовых блюд на Рябиновой улице.

