Ефимов: Москва выделила свыше 200 га под дорожную инфраструктуру с начала года

В начале 2026 года Москва активно развивала транспортную инфраструктуру: под проекты по совершенствованию улично‑дорожной сети в столице выделили свыше 203 гектаров земли. Всего планируется реализовать 129 проектов. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, укрепление транспортной связанности районов и развитие дорожной сети — ключевые векторы развития города. За первые шесть месяцев года под инфраструктурные проекты отведены участки общей площадью более 203 га.

«В 11 административных округах будут построены и реконструированы магистральные улицы, надземные пешеходные переходы, путепроводы, мосты и другие важные элементы инфраструктуры», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Цель этих инициатив — сформировать современную, комфортную и безопасную транспортную среду, удобную как водителям, так и пешеходам. Проекты решают широкий спектр задач: обеспечивают подъезды к строящимся жилым кварталам и социальным учреждениям, а также повышают доступность уже действующих транспортных объектов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева подчеркнула, что город уделяет большое внимание формированию удобной городской среды. В частности, развитие дорожной сети помогает сделать передвижение по столице комфортнее и доступнее. Наибольшее число участков — 31 — с начала года выделили в Новомосковском административном округе. В Южном округе под дорожное строительство отвели 16 участков, в Западном — 15, в Троицком — 12.

Ранее о развитии дорожной инфраструктуры в районах Москворечье‑Сабурово и Царицыно сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Столица занимает лидирующие позиции среди российских регионов по масштабам строительства. Реализуемые в Москве проекты дорожно‑транспортной инфраструктуры согласуются с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

