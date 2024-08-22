Ефимов: Москва выделила под коммерческие масштабные инвестпроекты более 33 гектаров земли

Москва в 2024 году без проведения торгов предоставила арендаторам 14 земельных участков, на которых будут построены коммерческие объекты, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, под реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП) предоставлено более 33 гектаров земли.

«Предприниматели возведут многофункциональные, торговые, деловые и другие объекты общей площадью 642,4 тыс. кв.м. Благодаря этому появятся новые рабочие места для горожан и инфраструктурные здания», – пообещал Ефимов.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего участков выделено в ТиНАО: шесть общей площадью более 22,2 гектара, три из них находятся в Коммунарке.

В частности, у метро «Корниловская» появится торговый комплекс площадью 44 тыс. кв.м. Еще один торгово-развлекательный комплекс появится у метро «Текстильщики».

Статус МаИП могут получить, как коммерческие объекты, так и спортивные комплексы, социальные учреждения и инновационные центры. Москва выделяет арендаторам участки под их строительство без торгов.

