Ефимов: Москва выделила почти 390 га земли для реализации инвестпроектов в ТиНАО

Около 390 гектаров земли под реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП) выделила Москва в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) с 2018 года. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Комплексный подход к освоению территорий Троицкого и Новомосковского административных округов в рамках МаИП позволяет не просто возводить отдельные здания, а формировать полноценные городские кварталы с широким спектром объектов, которые обеспечивают жителям округов доступ к качественным услугам и создают новые рабочие места. С 2018 года для этих целей город предоставил инвесторам и застройщикам 388,9 гектара земли», – рассказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Часть проектов уже завершена, включая индустриальный технопарк площадью более 16 тысяч кв. м. в районе Внуково и школу на 1,1 тысячи учеников в Коммунарке, добавил он.

Выделенные городом земли используются для строительства спортивных, культурных, образовательных и медицинских учреждений, деловых центров, а также для улучшения транспортной инфраструктуры.

Особое внимание уделяется промышленным проектам. На текущий момент в ТиНАО реализуется 12 МаИП на площади более 490 тысяч кв. м.

Они войдут в состав промышленных кластеров, что позволит предприятиям использовать общую инфраструктуру и развивать кооперацию, создав около 50 тысяч новых рабочих мест.

Отдельные проекты формирует необходимые земельные и инфраструктурные условия, что важно как для развития промышленного потенциала района, так и качества жизни горожан, уточнили в Градостроительном комплексе столицы.

«Одним из важных проектов, реализуемых сейчас в ТиНАО, является создание Центра инноваций и импортозамещения, для которого город выделил инвестору два земельных участка площадью более двух гектаров в Щербинке. Здесь будут размещены научно-исследовательские подразделения, конструкторские и проектные бюро», — отметила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Также в Краснопахорском районе для трех промышленных МаИП были предоставлены земельные участки по льготной ставке аренды, добавила Соловьева.

Программа МаИП действует в Москве с 2016 года. Она позволяет инвесторам на льготных условиях создавать производственные, социальные и коммерческие объекты, обязуясь при этом создавать новые рабочие места.

