Ефимов: Москва выделила почти 270 га земли для домов по реновации за три года
Российская столица с 2023 года выделила более 430 участков земли под новостройки и сопутствующую инфраструктуру в рамках программы реновации жилья. Такую статистику привел глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов. Он выступил на одной из дискуссий Петербургского международного экономического форума.
«Темпы реализации программы реновации ежегодно растут. Чтобы обеспечить переселение москвичей в современные жилые комплексы, город постоянно подбирает и выделяет земельные участки для возведения домов, проведения инженерных коммуникаций и устройства подъездных дорог. Так, за три предыдущих года Московскому фонду реновации передано 432 земельных участка площадью 269 гектаров. Эти показатели поступательно увеличиваются: если в 2025 на нужды программы было выделено 100 гектаров, что выше аналогичных значений за 2024 и 2023 годы, то только за четыре месяца 2026 предоставлено уже более 48 гектаров. Такая динамика свидетельствует о растущих темпах расселения домов старого жилого фонда, что позволяет повышать интенсивность строительства новых», – рассказал заммэра.
Программа реализуется на основе принципа волнового переселения участников - полностью расселенные дома демонтируются с применением современной технологии «умный снос», а на их месте возводятся новые. Учитываются также интересы самих жителей. Для максимально быстрого и комфортного переселения новое жильё им по возможности предоставляют рядом со старыми домами.
За первые четыре месяца текущего года больше всего земли для реализации программы реновации было выделено в Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах. В каждом из них город предоставил по 13 земельных участков, уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева. Самый большой участок расположен в районе Гольяново – 9,5 гектара.
Всего с начала года город освободил 24 площадки для возведения новых жилых комплексов общей площадью свыше 430 тысяч квадратных метров. Площадки расположены в 21 районе мегаполиса. Квартирами будут обеспечены около 15 тысяч горожан. Для удобства жителей рядом с каждой новостройкой обустраивают игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился вдвое нарастить темпы реализации программы. Он также сообщил, что пять новостроек возвели меньше чем за год благодаря современным префаб-технологиям и крупномодульному строительству. Полная информация о программе реновации размещена на портале mos.ru.
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