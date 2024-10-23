Ефимов: Москва выделила около пяти гектаров земли для реализации инвестпроектов в ЦАО
Москва с начала года передала инвесторам и застройщикам три земельных участка для возведения коммерческих и спортобъектов в центре города в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Ефимов уточнил, что столица передала девелоперам в аренду без торгов почти 4,9 гектара земли в ЦАО.
«Договоры заключены на пять лет, в течение которых должно завершиться строительство недвижимости общей площадью более 160 тысяч квадратных метров», – уточнил Ефимов.
Статус МаИП могут получить инновационные центры, соцучереждения, транспортные, спортивные и социальные объекты. Для их застройки город предоставляет землю в аренду без проведения торгов.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь заявил, что Москва выделила участок в 0,43 гектара для постройки общественно-делового комплекса около станции метро «Достоевская» площадью 70 тысяч квадратных метров. Новое здание позволит создать рабочие места с хорошей транспортной доступностью.
Тем временем инвестор в Хамовниках сможет возвести почти 92 тысячи квадратных метров спортивных и коммерческих зданий. Для этих целей ему предоставили два соседних земельных участка на улице Лужники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru