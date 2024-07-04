Ефимов: Москва выделила инвесторам землю в ТиНАО для строительства производств

Столица предоставила земельные участки в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) для строительства промышленных объектов в ТиНАО. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2020 года город заключил с инвесторами договоры аренды 10 земельных участков площадью 131,3 га. Они предназначены для возведения в ТиНАО производств строительной, пищевой, машиностроительной, электронной и других отраслей промышленности. Площадь объектов может превысить 800 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в реализацию проектов составит более 80 миллиардов рублей», – сказал он.

С марта 2022 года Москва предоставляет инвесторам в аренду землю по ставке один рубль в год для развития производств на территории города. Договор заключается на пять лет для реализации МаИП. В течение этого времени инвестор должен закончить строительство.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина город активно развивает перспективные Новомосковский и Троицкий округа. Он отметил, что на их территории возводят новые производства, предприятия и инфраструктурные объекты, что обеспечивает москвичей рабочими местами. В частности, в рамках МаИП в ТиНАО появятся заводы по выпуску продуктов питания, стройматериалов и аккумуляторных батарей. На предприятия смогут трудоустроиться свыше 15 тысяч человек.

Кроме того, Ликсутов сообщил, что в скором будущем в ТиНАО локализуют два крупнейших промышленных межотраслевых кластера – пищевой и строительный. Земельные участки под реализацию таких масштабных проектов столица предоставит за один рубль в год.

В свою очередь глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в ТиНАО выделено девять земельных участков площадью свыше 106 га по льготной ставке. По его словам, здесь построят производства площадью более 680 тысяч «квадратов». Из них почти 63 га предоставлены трем компаниям для создания предприятий пищевого кластера в районе деревни Троицкое. Гаман подчеркнул, что общая площадь недвижимости, которая строится там, превысит 400 тысяч квадратных метров.

Кроме того, Москва предоставила в районе Вороново 1,45 га земли машиностроительному заводу для возведения производства спецмашин. В свою очередь производство стройматериалов появится на участке 5,8 гектара в ТиНАО. Там планируют выпускать фасадные системы и стеклопакеты для инновационных сверхкрупноразмерных модулей.

